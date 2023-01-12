Yine ayrıldılar

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çifti, yine yollarını ayırdı. İkilinin ilişkilerini noktalama kararı aldığı öğrenildi

Sette başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ve uzun bir süredir birliktelik yaşayan Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çifti, yine 'ayrılık' haberleri ile gündeme geldi.



Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, yeniden yollarını ayırdı. İlişkilerini sonlandırma kararı alan çift, haklarında çıkan söylentilerle alakalı sessizliklerini koruyor.



"HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR"



Duygu Sarışın, daha önce muhabirlerin "5-6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü oyuncu, "3-4 kere ayrılıp, barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen. Biz ayrılmadık ki..." ifadelerini kullanmıştı.



"AİLELERİMİZ ÜZÜLÜYOR"



Çağatay Ulusoy da, "Bu haberler sık çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı. Gülüp, geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda bu mevzulara hassas bakan insanlar var" demişti.



"BU KONULARA GİRMEYELİM LÜTFEN"



Nikah masasına oturup, anne olmak isteyen oyuncunun, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin evliliğe mesafeli tutumuyla hüsrana uğradığı da öne sürülmüştü. Ortaya atılan dedikodular hakkında konuşan Sarışın, "İlişkimiz iyi gidiyor. Hiç öyle bir şey yok. Bu konulara girmeyelim lütfen" demekle yetinmişti.