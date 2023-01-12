Yeni projesi belli oldu

Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk, yeni dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Her dizsi uzun soluklu olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, başrolünde yer aldığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisinin final yapınca kendisini nadasa bırakmıştı.



Dönüyor



Uzun zamandır proje tekliflerini değerlendiren Özberk, kendisini heyecanlandıran bir proje sayesinde ekrana dönüyor. Güzel oyuncuya televizyonda yayınlanacak “Kraliçe” dizisi için teklif gitmişti.



Dizinin senaryosunu beğenen Özberk 'ev teklifi kabul etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncuya başrolde Gökhan Alkan eşlik edecek.