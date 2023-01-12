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Şevval Şahin'in panik anları!

Geçtiğimiz haftalarda ayrılan işletmeci Murat Kazancıoğlu ile 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayarak aşklarına bir şans daha vermişti. Geçtiğimiz gün Bebek Parkı'nda kameralara yansıyan ünlü çiftten Şahin, muhabirleri görünce panik oldu.

Ekleme: 12.01.2023 - 09:22 Güncelleme: 12.01.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Ünlü model Şevval Şahin, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile kameralara yansımıştı. Sürpriz bir ilişkiye başlayan ikili, ilk kez Bebek'te el ele yürürken objektiflere yakalanmıştı. Görüntülendikleri anda birbirlerinin ellerini bırakmayı tercih eden çift, basın mensuplarının "Hayırlı olsun" sözlerini, "Teşekkürler” diye cevaplandıktan sonra; koşar adım bir mekana giriş yapmıştı.

Sonrasında Etiler'de görüntülenen Şahin, Kazancıoğlu'nun ailesinin kendisini istemediği haberleri hatırlatılınca; "Her şey yolunda, öyle bir şey yok. Haberi de görmedim bu arada, nereden çıktı?" diye konuşmuştu.

"GÜZEL ÇIKTIK MI?"

Ancak tüm bunlara rağmen, ünlü çift geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmaya karar vermişti. İşletmeci Murat Kazancıoğlu, ayrılığın ardından daha önce de birçok kez birlikte anıldığı oyuncu Burcu Özberk ile görüntülenmiş; gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili, "Güzel çıktık mı?" demekle yetinmişti.

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Kazancıoğlu'nun Özberk ile yeni bir aşka yelken açtığı düşünülürken, beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, ayrılığa dayanamayarak geçtiğimiz günlerde bir araya gelmiş ve Londra'ya gitmişti. Şehrin birçok yerinde poz veren ikilinin takipçileriyle paylaştıkları pozları, sosyal medyada gündem olmuştu.

AŞKA GELDİLER

İlişkilerine ikinci şansı veren Murat ve Şevval, geçtiğimiz günlerde ise Bebek'te görüntülenmişti. Bir mekanda sarmaş dolaş oturan çiftten Kazancıoğlu, güzel modeli öpmelere doyamamıştı. Şahin de sevgilisinin göğsüne yatıp, gözlerinin içine bakarken görülmüştü. Mekandan el ele ayrılırken basın mensuplarıyla konuşan ikiliden Şahin, "Çok teşekkür ederiz, her şey yolunda göründüğü gibi" ifadelerini kullanmıştı.

KAMERALARI GÖRÜNCE PANİKLEDİ

Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu, tüm bunların ardından önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Sahil hattında el ele yürüyüşe çıkan ikiliden güzel model, kameraları fark edince panikledi. Makyajsız olan ünlü isim, başını öne eğerek şapkasıyla yüzünü gizlemeye çalıştı. Ayaküstü gazetecilerle merhabalaşan sevgililer, romantik yürüyüşlerine devam etti.
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