Set pozu geldi

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren Aile dizisi setinden ilk kareler geldi. Ekran uyumu merak edilen Aile dizisinin yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın sette çekildiği kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Uzun süredir televizyona iş yapamayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, Aile dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Aile dizisi ile izleyici karşısına çıkacak olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, hayranlarını heyecanlandırdı.



AİLE DİZİSİNİN YILDIZLARI KIVANÇ TATLITUĞ VE SERENAY SARIKAYA'DAN SET POZU



Dizi yayınlanmadan çok yakışacağı konuşulan ikiliden ilk fotoğraf geldi. Gazete Magazin, merakla beklenen Aile dizisinin kapak çekiminden karelerine ulaştı. Kahkaha atarak poz veren ikilinin uyumu çok beğenilirken fotoğraflar da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İki ünlü ismi ekrana döndürecek olan Aile dizisinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu henüz netleşmedi.