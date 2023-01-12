Nebahat Çehre'den tiyatro keyfi...

Fırat Tanış’ın tek kişilik türkülü seyirlik gösterisi ‘Gelin Tanış Olalım’, geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de sanatseverlerle buluştu. Oyuncunun olağanüstü olarak tanımlanan performansına sahnede izlemeye gelenler arasında usta oyuncu Nebahat Çehre de vardı."MUAZZAM PERFORMANS"Oyundan saatler önce arkadaşlarıyla Trump Alışveriş Merkezi’ne gelen Nebahat Çehre, uzun uzun sohbet ederek çay keyfi yaptı. “Fırat Tanış’ı görmeyi, izlemeyi çok istiyordum” diyen Nebahat Çehre; şöyle devam etti: “Uzun zamandır gelmek istiyordum, kısmet bugüneymiş. Fırat Tanış her rolünde çok başarılı ve muazzam bir performans sergiliyor” dedi.