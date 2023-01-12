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Alperen Duymaz-Melisa Aslı Pamuk krizi sürüyor!

'Ego' dizisinin başrol oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ile Alperen Duymaz birbirine girdi. Meslektaşını sosyal medyada takipten çıkaran Duymaz, çok konuşulan tartışmanın detaylarını ilk kez anlattı. Pamuk'un sete sürekli geç kaldığını vurgulayan oyuncu, "Melisa'ya neden geç kaldığını sordum. Ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavra sinirlendim" dedi.

Ekleme: 12.01.2023 - 00:30 Güncelleme: 12.01.2023 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
Kıvanç Tatlıtuğ'un da rol aldığı, 2019 yılında final yapan 'Çarpışma' dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Melisa Aslı Pamuk ile Alperen Duymaz, Ego'da yeniden partner oldular. Dizinin çekimleri sırasında ise şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Pamuk'un, yeni projesinin geçtiğimiz pazar günü yapılan çekimlerine geç kaldığı öğrenildi. Bu duruma sinirlenen Duymaz ile meslektaşı arasında sert bir tartışma yaşandı.

Alperen Duymaz-Melisa Aslı Pamuk krizi sürüyor!

'UMARIM ŞAŞIRMAMAYI ÖĞRENİRİM'

Partnerini sosyal medyada takipten çıkaran Alperen Duymaz, haberin basına yansıması üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

Alperen Duymaz-Melisa Aslı Pamuk krizi sürüyor!

Neler olduğu konusunda tekrar şaşkınım. Dün de şaşkındım. Umarım şaşırmamayı öğrenirim. Söyleyeceklerim bu kadar.

Alperen Duymaz-Melisa Aslı Pamuk krizi sürüyor!

'NEDEN GEÇ KALDIN MELİSA?'

İkili arasındaki gerginliğin dizinin akıbetini ne yönde etkileyeceği merak konusu olurken, yakışıklı oyuncudan tartışmanın detaylarına dair yeni bir açıklama geldi: Öncelikle herkese merhaba. Geçtiğimiz pazar günü sette yaşanan ve uzayan gerginlik hakkında yazıyorum. Melisa'nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken bizler, işimizin yoğunluğu sebebiyle o günkü geç gelişinin sebebini sordum; 'Ne oldu, neden geç kaldın Melisa?' Gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım.

Alperen Duymaz-Melisa Aslı Pamuk krizi sürüyor!

'PİŞKİNCE GÜLEREK CİDDİYETSİZ DAVRANDI'

Ünlü oyununun kendisine küfrettikten sonra seti terk ettiğini savunan Alperen Duymaz, şu ifadeleri kullandı:

Ekibin karşısında mahcup olan Melisa yaklaşık 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı. Bu tartışmanın sonucunda Melisa bana küfrederek seti terk etti. Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olurlar, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yaparlar. Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa'yı beklemesini ve Melisa'nın hiçbir şey yokmuşçasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim. Açıklama yapmak zorunda kalmayabilirdim ama çıkan yanlış ve yalan, gerçeği yansıtmayan bu haberlere bir cevap vermek istedim. Gündeminizi böyle bir şey için meşgul ettiysem özürlerimi iletir saygımı sunarım.
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