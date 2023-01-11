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Yeni imajıyla etkinliğe damga vurdu

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte boy gösterdi. Her daim dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, yeni imajıyla yaktı geçti. Etkinlikten bir kareyi sosyal medyadan yayınlayan Köseoğlu, güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Ekleme: 11.01.2023 - 13:11 Güncelleme: 11.01.2023 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Pelin karakteri ile hafızalarda yer edinen Hayal Köseoğlu, Mucize Doktor'da rol almasının ardından yeniden adından söz ettirdi. Son yıllardaki değişimi ile adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, fazla kilolarından da kurtuldu.

Sosyal medya paylaşımları ile sıkça gündeme gelen güzel oyuncu, önceki akşam Blu TV'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikten kareyi yayınlayan Köseoğlu, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Yeni imajı ile etkinlikte boy gösteren ünlü oyuncunun yeni saçları bir kez daha takipçileri tarafından iltifat aldı. İşte Hayal Köseoğlu'nun o paylaşımı;

Yeni imajıyla etkinliğe damga vurdu

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