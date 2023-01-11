Pınar Altuğ'dan sosyal medya eleştirisi...

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, 13 yaşındaki kızı Su için, "Su tatlı bir genç kız oldu. Çok şaşırtıyor, çok duygulandırıyor. 'Nasıl bir kız yetiştirmek istiyorsun?' deseydin, bu olurdu. Eklemek ya da çıkarmak istediğim bir şeyi yok. Gurur duyacağım bir kızım var" açıklamasını yaptı."BAŞKA BİRİNİN MUTLU OLMASINA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"Sosyal medya sorusu yöneltilen ünlü oyuncu, "İnsanlar mutsuz ve birinin mutlu olmasına tahammül edemiyorlar. İçindeki hırsı dışa vuruyor. Seni çok beğeniyor, aile yaşantını beğeniyor, hayatını çok beğeniyor. O öyle bir şeye sahip değil! Sana 'Çok güzelsiniz' dese, 'ne kadar tatlı ailesiniz' dese içi soğumayacak. Ne kadar üzülürsen, içi soğuyor. Ben kimseyi eğitmek ve mutlu etmekle mükellef değilim, bir yere kadar müsamaha gösterebilirim. 'Bu kadar insanın içinde bana cevap veremez' diye düşünüyor, ben de cevap verebiliyorum; armut toplamıyorum! Bak ben bunu söyledim diye de eşe dosta gösteriyor, sonra ters köşe olunca yerin dibine geçiyor aslında! Bir kısmı geçiyor. İnsan küfür yemek için niye zorlar şartları?" ifadelerini kullandı.