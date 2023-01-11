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Hande Erçel'den yürek yakan paylaşım!

Instagram'da 29 milyondan fazla takipçisi bulunan, son gönderisi yaklaşık 2.5 milyon beğeni alan Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'in ölüm yıl dönümünde duygulandıran bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu, annesiyle yıllar önce çektirdiği fotoğrafı yayınladı ve mesajıyla dikkat çekti.

Ekleme: 11.01.2023 - 02:12 Güncelleme: 11.01.2023 - 02:41 / Editör: Ozge Selin
Ünlüler dünyasında son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel, 10 Ocak 2019 tarihinde kanser hastalığıyla mücadele eden annesinin ölümüyle yıkıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık annesine olan özlemini dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, Aylin Erçel'in ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı.

Hande Erçel'den yürek yakan paylaşım!

"HEP DİZİNİN DİBİNDEYİM"

Yıllar önce annesiyle denize girerken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Erçel, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum. Ve hep dizinin dibinde olduğumu. Seni çok özledim anneciğim" mesajını yazdı.

Kendisinden 1.5 yaş büyük Gamze adında bir kardeşi olan ünlü oyuncunun, Instagram hesabından yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşım kısa sürede 700 binden fazla beğeni aldı.

Hande Erçel'den yürek yakan paylaşım!

"GİTGİDE SANA BENZİYORUM ANNE"

Hande Erçel, Ekim 2021'de annesinin doğum gününü de sosyal medya paylaşımıyla kutlamıştı. Ünlü oyuncu, yayınladığı fotoğrafa, "Hâlâ o küçük kız çocuğusun sen, benim içimde hissettiğim bütün aykırılıklarsın, heyecansın. Gitgide sana benziyorum farkındayım, bunu çok seviyorum. Ve çok güzelsin anne. Yeni yaşın sonsuz denizlerde yüzerek geçsin" notunu düşmüştü.

Hande Erçel'den yürek yakan paylaşım!


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