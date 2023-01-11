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Hakan Yelbiz memleketinde toprağa verildi!

Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki müzisyen Hakan Yelbiz, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 11.01.2023 - 21:04 Güncelleme: 11.01.2023 - 21:06 / Editör: Ozge Selin
Söz yazarı ve müzisyen Hakan Yelbiz'in memleketi Mersin'in Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Yelbiz'in cenazesi, kılınan namazın ardından Güneyket Mezarlığı'nda anneannesinin üzerine defnedildi.

Hakan Yelbiz memleketinde toprağa verildi!

Cenazede Hakan Yelbiz'in annesi Ayşe Yelbiz, ayakta durmakta güçlü çekti. Ağıtlar yakan anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

Hakan Yelbiz memleketinde toprağa verildi!

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 plakalı otomobil şarampole yuvarlanmıştı. Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak dururken, araçta sıkışan Hakan Yelbiz ve Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılmıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, Sabine Ayper Yelbiz ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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