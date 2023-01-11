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Genç kızlık fotoğrafını paylaştı

Burcu Esmersoy sosyal medyada genç kızlık yıllarından bir fotoğrafını paylaştı. 1997 yılında Türkiye'nin 4. güzeli seçilen Burcu Esmersoy, kendisini benzettiği isimler ile şaşırttı.

Ekleme: 11.01.2023 - 09:20 Güncelleme: 11.01.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Burcu Esmersoy uzun zamandır TV programı sunucusu olarak kariyerini, sürdürüyor. 1997 yılında Türkiye'nin 4. güzeli seçildikten sonra kendisine habercilik alanında bir kariyer çizen ve Türkiye'nin ilk kadın spor spikeri olarak bu alanda bir ilke öncülük eden Burcu Esmersoy, uzun yıllar sürdürdüğü spor spikerliği görevinin ardından TV programı sunuculuğuna başlamış ve birkaç projede de oyunculuk yapmıştı.

Burcu Esmersoy özellikle Çocuklar Duymasın'ın 2010-2013 sezonlarında oynadığı Meltem'in kuzeni Aylin rolü ile de beğeni toplamıştı.

BURCU ESMERSOY GENÇ KIZLIK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medyada genç kızlık fotoğrafını paylaşan Burcu Esmersoy, değişmeyen güzelliği ile büyük ilgi gördü. Esmersoy kendisini, Hollywood yıldızları Brad Pitt ile Leonardo Di Caprio'ya benzetti.

Paylaşımına, "Bir Brad Pitt bir Leonardo Di Caprio havası var" cümlesini ekledi.

Genç kızlık fotoğrafını paylaştı
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