Can Yaman'dan İtalya'ya büyük bağış!

'İnadına Aşk' (2015-2016) dizisiyle adını duyuran, Demet Özdemir'le başrolü paylaştığı 'Erkenci Kuş'la (2018-2019) yıldızı parlayan Can Yaman, 'Bay Yanlış' (2020) final yaptıktan sonra kariyerinde radikal bir adım attı ve yurt dışına gitti. İtalya'da muazzam bir ilgiyle karşılanan oyuncu, rol aldığı dizinin dışında katıldığı TV programlarından 100 bin euro kazanır hale geldi. Yaman'ın, İtalya'da çektiği dizi ve kazandığı para kadar sosyal medya paylaşımları ve sevgilileriyle adı hep gündemde kaldı.1.5 MİLYON TL!Türkiye'de rol aldığı dizilerden bölüm başı 100-300 bin TL arasında kazanan Can Yaman'ın ise kaşesini neredeyse 10'a katladığı öğrenildi. 'El Turco' adlı dizine hazırlanan ve yeni projesinin çekimleri için zamanının çoğunu sette geçiren yakışıklı oyuncunun, bölüm başına 1.5 milyon TL kazanacağı iddia edildi.ROMA'DAKİ BEBEK HASTANELERİNE BAĞIŞYaman, şu sıralar 'Viola Come II Mare' dizisinde boy gösteriyor. Kurduğu 'Can Yaman Dor Children' isimli yardım derneğiyle aylardır birçok miniğe dokunan yakışıklı oyuncu, yılbaşı öncesi de bir kampanya yaptı. Kendi adını taşıyan parfümlerinden elde edilecek gelirin tamamını Roma'daki bebek hastaneleri için bağışlayacağını söyleyen Can Yaman, bu sayede yaklaşık 90 bin euro topladı."HEYKELİ DİKİLSİN"Bu parayla yetinmeyen Türk yıldız, cebinden de ekstra 150 bin euro daha verdi. Can Yaman'ın bebek hastanelerinin yanı sıra Down Sendromlu ve savaş nedeniyle aileleriyle beraber İtalya'ya yerleşen Ukraynalı çocuklar yararına yaptığı yüklü bağış büyük alkış topladı. İtalyanlar Can Yaman için, "Bu yardım sever adamın heykeli dikilsin" yorumunu yaptı.TEPKİ GELDİSosyal medyada hızla yayılan habere, pek çok kişi tepki gösterirken, 'Türkiye'de hasta çocuk yok tabii..." diyerek Can Yaman'a tepki gösterdiler.