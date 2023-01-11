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Bülent Şakrak'tan Ceyda Düvenci paylaşımı...

Bir süredir dizi çekimi için şehir dışında olan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve çiftin boşanacağı iddia edildi. Sosyal medya hesabından eşi ve oğluyla pozunu paylaşarak iddiayı yalanlayan Şakrak, "Sureti gör beyan ile, çünkü beyana sığmazam" notunu yazdı.

Ekleme: 11.01.2023 - 02:49 Güncelleme: 11.01.2023 - 02:51 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu çift Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerinden Okan Ali adını verdikleri bir oğulları bulunan çiftin bir süredir aralarının kötü olduğu ve boşanacakları iddia edildi. Haklarındaki boşanma iddiasına Şakrak'tan fotoğraflı yanıt geldi.

Bülent Şakrak'tan Ceyda Düvenci paylaşımı...

BOŞANMA İDDİASINI YALANLAYAN POZ

Bir süredir Maviye Sürgün dizisinin çekimlerinden dolayı şehir dışında bulunan Bülent Şakrak, Instagram hesabından oğlu ve eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. 7 yıllık eşiyle mutluluk pozunu yayınlayan Şakrak paylaşıma "Sureti gör beyan ile, çünkü beyana sığmazam" dizelerini yazdı. Başarılı oyuncunun Düvenci'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'yı da paylaşıma eklemesi dikkatlerden kaçmadı.
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