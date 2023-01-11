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Babası trafik kazası geçirdi

Babası Lütfi Özkan'ın trafik kazası geçirdiğini açıklayan Devrim Özkan, "Şu an durumu iyi" ifadelerini kullandı. Oyuncu, ayrıca en güzel şekilde toparlayabilmeleri için bolca duaya ihtiyacı olduklarını da dile getirdi

Ekleme: 11.01.2023 - 09:26 Güncelleme: 11.01.2023 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Songül Payaslı' karakterine hayat veren Devrim Özkan'ın babası Lütfi Özkan, kaza geçirdi. Özkan, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"BOLCA DUAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Oyuncu, "Merhabalar... Arayan, soran tüm herkese teşekkür ederim. Babam önemli bir trafik kazası geçirdi maalesef ama şükür ki şu an durumu iyi diyebiliriz. Bolca duaya ihtiyacımız var sadece en güzel şekilde toparlayabilmemiz için..." dedi.

"ŞÜKÜR"

Devrim Özkan, ardından hastane odasında babasının elini tuttuğu bu fotoğrafı, "Şükür..." notuyla paylaştı. Takipçileri Özkan'a "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

Babası trafik kazası geçirdi
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