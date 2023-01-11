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Alperen Duymaz'dan Melisa Aslı Pamuk açıklaması...

Ekranların yeni dizisi Ego dizisinde partner olan Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk arasında sette "Geç kaldın" tartışması yaşandı. Duymaz'ın bu olaydan sonra Pamuk'u takipten çıktığı iddia edildi. Tüm bu yaşananların ardından Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ekleme: 11.01.2023 - 02:42 Güncelleme: 11.01.2023 - 02:46 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Çarpışma', 'Son Yaz' gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde 'Erkek Severse' adlı dizide izleyici karşısına çıkan Alperen Duymaz, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyor.

Alperen Duymaz'dan Melisa Aslı Pamuk açıklaması...

HAYRANLARI KAYIP İLANINI PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda uzun bir süre ortalarda görünmeyen ve sosyal medya paylaşımı da yapmayan Alperen Duymaz için hayranları, geçtiğimiz haftalarda "Kayıp Aranıyor" ilanı yayınlamıştı.

Alperen Duymaz'dan Melisa Aslı Pamuk açıklaması...

DİZİDE ŞAŞIRTAN GELİŞME

Çarpışma dizisinde çift olarak çok beğenilen Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz, Ego dizisinde yeniden partner oldular. Dizinin çekimlerinde ise şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Alperen Duymaz'dan Melisa Aslı Pamuk açıklaması...

TAKİBİ BIRAKTI

İddiaya göre güzel oyuncu pazar günü yapılan çekimlere geç kaldı. Bu duruma sinirlenen Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk arasında tartışma yaşandı. Duymaz daha sonra partnerini sosyal medyada takipten çıkardı.

Alperen Duymaz'dan Melisa Aslı Pamuk açıklaması...

"UMARIM ŞAŞIRMAMAYI ÖĞRENİRİM"

Tüm yaşananların ardından Alperen Duymaz'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu şöyle dedi:

"Neler olduğu konusunda tekrar şaşkınım. Dün de şaşkındım. Umarım şaşırmamayı öğrenirim. Söyleyeceklerim bu kadar."

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