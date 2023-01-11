Alperen Duymaz'dan Melisa Aslı Pamuk açıklaması...

Daha önce 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Çarpışma', 'Son Yaz' gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde 'Erkek Severse' adlı dizide izleyici karşısına çıkan Alperen Duymaz, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyor.HAYRANLARI KAYIP İLANINI PAYLAŞMIŞTIGeçtiğimiz aylarda uzun bir süre ortalarda görünmeyen ve sosyal medya paylaşımı da yapmayan Alperen Duymaz için hayranları, geçtiğimiz haftalarda "Kayıp Aranıyor" ilanı yayınlamıştı.DİZİDE ŞAŞIRTAN GELİŞMEÇarpışma dizisinde çift olarak çok beğenilen Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz, Ego dizisinde yeniden partner oldular. Dizinin çekimlerinde ise şaşırtan bir gelişme yaşandı.TAKİBİ BIRAKTIİddiaya göre güzel oyuncu pazar günü yapılan çekimlere geç kaldı. Bu duruma sinirlenen Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk arasında tartışma yaşandı. Duymaz daha sonra partnerini sosyal medyada takipten çıkardı."UMARIM ŞAŞIRMAMAYI ÖĞRENİRİM"Tüm yaşananların ardından Alperen Duymaz'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu şöyle dedi:"Neler olduğu konusunda tekrar şaşkınım. Dün de şaşkındım. Umarım şaşırmamayı öğrenirim. Söyleyeceklerim bu kadar."