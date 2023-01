Yılmaz Morgül: Acım çok taze

Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Morgül, "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim" ifadesini kullanmıştı. Geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülenen Morgül, gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcı, eliyle yüzünü gizledi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’nın 819. bölümde Yılmaz Morgül, annesinin sağlık durumunu anlattığı anlarda gözyaşlarına boğulmuş ve şunlar söylemişti:



Annem şu anda yatalak, Alzheimer. Ben her gün anneme baktığımda çok üzülüyorum. Bebek gibi, hiçbir şey söylemiyor. Bir gün eve geldim, telefon açtım ama annem cevap vermiyor. Çok merak edip, eve gittim... Kapımız açıktı, 'Anneciğim' diye sesleniyorum, cevap yok. Yatak odasına girdim, 'Anneciğim ben geldim. Neden konuşmuyorsun?' dedim. Yorganla kafasını kapatmıştı, 'Yüzünü gizleme' dedim...



"YÜZÜNÜN BİR TARAFI YOKTU"



"Yorganını ben açmak zorunda kaldım. Annemin yüzünün bir tarafı yoktu. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Birisiyle telefonda konuşuyor, annemi hastaneye kaldırıyorum, Zona diyorlar. O güne kadar Zona'nın ne demek olduğunu bilmiyordum...Bir kişinin söylediği ağır kelime yüzünden annem Zona'ya yakalandı. Sonra Demans'a, Demans'tan da Alzheimer'a döndü. Annem şu anda bir bebek, konuşamıyor. Hiçbir derdini söyleyemiyor..."



"ONLARIN AYAKLARININ ALTINI ÖPERİM"



"Herkesten rica ediyorum; 'Kimse annesini üzmesin, kimse annesine sesini yükseltmesin'. Çok kötü şeyler yaşayacaksınız sonra. Bütün annelerin ellerini öperim, onların ellerini ayaklarının altını öperim."



YILBAŞI GECESİ VEFAT ETTİ



Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı, annesiyle fotoğrafını paylaştı.



"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"



Yılmaz Morgül, paylaşımına; "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.



ELİYLE YÜZÜNÜ GİZLEDİ



Yılmaz Morgül, geçtiğimiz akşam Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Başsağlığı dileyen basın mensuplarına teşekkür eden Morgül, gözyaşlarını tutamadı. Eli ile yüzünü gizleyen Morgül, “Konuşmak istemiyorum. Acım çok taze” dedi.