Sinan Akçıl'dan aşk açıklaması

İki kere evlenip boşandığı Burcu Kıratlı'dan sonra Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Sinan Akçıl'ın, sevgilisinin Defne Samyeli'ni kıskanması yüzünden ilişkisinin bittiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz gün Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşan popçu, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayarak, aşka açık olduğunu anlattı.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Kısa süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı. Akçıl, ardından birlikte single çıkardığı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.



Ancak yeni aşkın üstünden çok geçmeden popçucunun adı, Defne Samyeli ile anılmıştı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre; yeni bir şarkı çıkarmak için Sinan Akçıl ile çalışan Defne Samyeli, bu süreçte kalbini ünlü müzisyene kaptırmıştı.



"KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"



Akçıl, bu iddiaların ardından bir güzellik merkezinin etkinliğinde sahne almıştı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım. Bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor" diyerek konuya açıklık getirmişti.



SEVGİLİSİNİ İKNA EDEMEDİ!



Bu açıklamaya rağmen Aleyna Kalaycıoğlu ile Sinan Akçıl'ın aşkının kıskançlık yüzünden bittiği iddia edilmişti. Kalaycıoğlu’nun, sevgilisi Akçıl’ın adının Samyeli’yle anılmasından rahatsız olduğu; şarkıcının Samyeli ile aşk haberlerini yalanlamasına rağmen sevgilisini ikna edemediği öğrenilmişti.



Akçıl’ın son dönemde Samyeli ile yeni çıkaracağı eseri için sık sık buluşmasından rahatsız olan ve ilişkilerini noktalayan Kalaycıoğlu'nun, şarkıcıyla beraber yaşadığı evi terk ettiği de söylenmişti.



"HERKES UYUYOR"



Tüm bunların ardından Sinan Akçıl, Volkswagen Arena’da gerçekleşen ÜniAKFest’te (Üniversiteli AK Gençlik Festivali) sevenlerinin karşısına çıktı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Bakıyorum da benden başka konser veren yok gündüz. Herkes uyuyor” dedi.



"ALBÜMDE ÇOK KİŞİ VAR"



‘Piyanist 3’ albümünden de bahseden Akçıl “Bu albümde çok kişi var. Hakan Altun, Bengü gibi sürpriz isimler de var. Ben bu albüme genel olarak şey diyorum, ‘Pop müziğin baş kaldıran çocuklarının son isyanıdır. Bu albüm ile pop müziği tekrardan ayağa kalkacaktır.’ Zaten şu an da gayet iyi gidiyor” dedi.



"DEDİKODULARI NORMAL KARŞILIYORUM"



2022’nin kendisi için nasıl geçtiğinden bahseden Akçıl, “Ben onu 31 Aralık gecesinde bıraktım. O yıla dönmek istemiyorum. Boşandığım sene. Bazı konularda verimli geçmedi. Yeni yılda ise yeni aşklar, yeni şarkılar el ele tutuşmuş 'gel gel' diyor. Aşka açığım. Aşk haberlerim ile ilgili dedikoduları da normal karşılıyorum. Tamamen yalan ise sinirleniyorum. Eğer bir ihtimal var ise gülümsüyorum. Gerçek ise gazeteyi kapatıp köşeme geçiyorum” açıklamasını yaptı.