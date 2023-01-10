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Komşularına ateş püskürdü!

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak Instagram hesabından komşularına ateş püskürdü.

Ekleme: 10.01.2023 - 10:10 Güncelleme: 10.01.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sitede kedi beslemesine karşı çıkan komşularına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kediler miyavlıyor"

"Oturduğum site şimdi de kedilere sardı. 'Beslemeyelim'miş! Miyavlıyorlarmış. Bravo bildiniz, kediler miyavlıyor, köpekler havlıyor, kargalar gaklıyor. Sadece kendi çocuğunu, kedisini, köpeğini (ki illaki parayla alınmalı o köpek) sevip diğer her şey yok olsun diyenlere, birlik bilinci nedir bilmeyenlere, sevgi diliyorum tüm kalbimle"
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