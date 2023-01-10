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İbrahim Büyükak özür diledi

İbrahim Büyükak, derbi öncesi Galatasaray'ın son antrenman fotoğrafını Instagram hesabından paylaşınca tepki almıştı.

Ekleme: 10.01.2023 - 09:16 Güncelleme: 10.01.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray'ın son antremanından çektiği fotoğrafı, "Son idman" notuyla paylaşmıştı.

Ancak bu paylaşıma Galatasaraylı taraftarlardan, "İlk 11'ini nasıl ifşa edersin?" tepkileri geldi.

"Özür dilerim"

Paylaşımı silen İbrahim Büyükak, özür açıklamasında bulundu. Aslan fotoğrafı paylaşan İbrahim Büyükak, "Oğlunun adını dahi 'Aslan' koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray'a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm. Ama şükürler olsun ki kazandık. Çok büyüksün Galatasaray." dedi.
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