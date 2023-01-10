Doğum günü pozları gündem oldu!

Şubat 2014'te Can Ateş'le olan birlikteliğinden dünyay gelen kızı Lara'nın doğumu ile ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Ocak 2021'de Lily Koi'yi kucağına almıştı."EV İŞLERİYLE DE UĞRAŞIYORUM"Geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında moderatörlüğünü Ömür Sabuncuoğlu'nun yaptığı söyleşiye konuk olan oyuncu, "Her gün 'Yaşasın, ben ünlü biriyim' diye sabahları uyanmıyorum" diyen iki çocuk annesi Uzerli, "Normal bir yaşantım var. Kızımı okuldan alıp, ev işleriyle de uğraşan biriyim" açıklamasını yapmıştı.ALDATILMA NORMALLEŞTİRİLİYOR""Eline sihirli bir değnek verilse dizi ve sinemada ilk neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusunu yanıtlayan 39 yaşındaki Uzerli, şu ifadeleri kullanmıştı:Dizi ve filmlerde kadınlar sürekli aldatılıyor. Bu da izleyenler üzerinde aldatılmanın normal bir şey olduğu algısını yaratıyor. Aslında aldatılmanın kötü bir olay olduğunu aktaran sahneler olabilir ama sihirli değnek olsa kadınların dizilerde sürekli aldatıldığı sahneleri çıkartmak için kullanırdım.KIZLARIYLA NOEL POZU VERDİHalit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Filiz Ahmet, Selma Ergeç'in başrolünü paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle şöhretine şöhret katan, şimdilerde ise reklam filmleriyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli; geçtiğimiz günlerde ise kızlarıyla çekilen yılbaşı karelerini 7,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.Servetinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşulan ve Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, paylaştığı kareleriyle ilgi odağı olmuştu.DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASIMeryem Uzerli, tüm bunların ardından kızı Lily Koi'nin 2'inci yaşını kutladı. Ailesiyle kamera karşısına geçen ve doğum gününde çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.Güzel oyuncunun binlerce beğeni alan gönderisindeki tarzına, "Hürrem Sultan gibi olmuşsun Meryem", "Hürrem Sultan elbisesi giymişsin" ve "Sondaki fotoğraf Hürrem Sultan havası veriyor" gibi 2 bine yakın yorum yapıldı.