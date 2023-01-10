Demet Özdemir doğal halini paylaştı!

Demet Özdemir geçtiğimiz yıl oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ulusal bir kanalda yayınlanacak olan dizide rol almaya hazırlanan Demet Özdemir, Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.Ünlü oyuncu son olarak makyajsız ve ev halinde çekilmiş pozlarını paylaştı. Özdemir ev halinde, toka ile tutturduğu uzun saçları ve makyajsız-doğal görüntüsü ile kendisine adeta hayran bıraktı.