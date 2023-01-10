Cem Belevi'den İrem Derici açıklaması...

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin, yaz aylarında meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan ikili, birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almıştı. İkili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.'ÇOK FENA ALDATILDIM'Bu yaşananların ardından 'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan İrem Derici, programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, '3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım,yakalattılar' ifadelerini kullanmıştı.'BÖYLE ŞEYLERİ KONUŞMAYI SEVİYORUM'Cem Belevi ise, İrem Derici'nin 'aldatılma' açıklaması üzerine, 'Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum' demişti.96 ADET GÜL GÖNDERDİArdından Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye, 96 gül göndermişti. Yakışıklı şarkıcı, konuyla ilgili; 'Böyle bir olayı yalanlamıyorum, barışmış olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor bu işler kısmet barışmış olabiliriz' demişti. Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen ünlü çift, tatilden renkli karelerini de takipçileriyle paylaşmıştı. İkili, Amsterdam tatilinden dönüşte ayrılmıştı. Şehirde aşk fotoğrafları paylaşan şarkıcı çiftin ayrılık sebebinin ise kaybolan valiz olduğu ortaya çıkmıştı.İHANET İDDİASI GÜNDEM OLDU!Tüm bu yaşananlar sonrasında aralarını düzelten İrem Derici ile Cem Belevi'den kötü haber geldi. İlişkileri bir dargın bir barışık giden çift yine ihanet iddiası nedeniyle ayrıldı. Popçu Cem Belevi'nin, İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı öne sürüldü.AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜİrem Derici, basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından Cem Belevi'ye gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler.Bir mekan Kozyatağı'nda kapılarını görkemli bir davet ile açtı. Mesut Şen ile Ertan Özbek ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta Türk pop müziğinin güçlü sesi Tuğba Özerk sahne alırken, Oryantel Didem şovuyla tam not aldı. Açılışa Cem Belevi, Elif Yılmaz, Nuray Sayarı, Gökçe Kırgız ve Ece Gürsel gibi ünlü isimler katılırken gecede şıklık yarışı yaşandı.'HASTANEDEN GELİYORUM'Hastaneden açılışa geldiğini açıklayan Cem Belevi, “Bu aralar kalın giyiniyorum havalar çok soğuk herkesi uyarıyorum. Virüs kol geziyor. Ben de biraz kötü hissettim hemen serum falan vurdurdum. O yüzden açılışa biraz geç kaldım” dedi.'ÇOK İYİ TECRÜBE ETTİM'Olaylı şekilde ayrıldığı eski sevgilisi İrem Derici ile birbilerine beyaz bayrak gösterek yaşadıkları sıkıntılı günleri unuttuklarını anlatan Cem Belevi, “Geçtiğimiz yıl magazinde çok fazla gündeme gelmiş bulunduk. Çok iyi tecrübe ettim. Çünkü bu zamana kadar işlerimle konuşuluyordum. İnşallah öyle devam edecek' dedi.'KENDİSİNE MUTLULUKLAR DİLİYORUM''Güzel oldu karşılıklı anlaştık' diyen Belevi, 'Sonuçta üç günlük dünya geçiyor gidiyoruz. Küs kalmanın, kin tutmanın hiç kimseye faydası yok. Genel anlamda söylüyorum. Kin tutmak nedir, zehri kendin yutup ölümü başkasından beklemektir. O yüzden hayat kin tutacak kadar, kızgın kalacak kadar uzun değil. Kendisine her zaman mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir şey söyledi: Allah'ın selamını esirgemeyelim dedi. Zaten ne için yaşıyoruz ki… Kendisine de tüm sevenlerimize de selamlarmız olsun” dedi.