Survivor 2023'te yarışacak tüm isimler belli oldu

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının 2023 sezonunda yarışacak tüm isimleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği TV8'in reyting rekorları kıran ve sevilen yarışma programı Survivor heyecanlı bekleyiş devam ediyor.



Yeni sezonda seyircisi ile buluşacak olan yarışmanın birkaç adayı belli olmuştu. Ilıcalı, yılbaşı gecesi tüm yarışmacıları açıklayarak izleyicilere sürpriz yaptı. Bu yıl yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkacak olan yarışmanın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.



Yeni formatta akıl oyunları ön planda



Tanıtım ile beraber yarışmanın yeni sezon tarihi ve gönüllüler kadrosunda yer alacak isimler netleşti. Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.



Ünlüler kadrosu



Survivor'un yeni sezon ünlüler kadrosundaki isimler şöyle;



Berdan Mardini, Ümit Erdim, Yusuf Güney, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Cansu Tuman.



Gönüllüler kadrosu



Survivor'un yeni sezon gönüllüler kadrosundaki isimler şöyle;



Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna, Asena, Özgür Tunga, Kardelen ve Walison.



Fenomenler kadrosu



Yeni formatta yer alacak fenomenler kadrosunda yer alacak isimler ise şöyle;



Buse Plan, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Elanur, Alper Rende, Kürşat Juan, Aysu Keskin ve Barış Telli.



15 Ocak'ta başlayacak



TV8'in en çok izlenen iki yarıışma programı MasterChef Türkiye ve Survivor aynı tarihlerde yayınlanmıyor. MasterChef Türkiye'nin sona ermesinin ardından Survivor yeni sezonu başlayacak.



Buna göre yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2023, 15 Ocak tarihinde başlayacak.

