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Saadettin Teksoy yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir dönemin en çok izlenen televizyon sunucularından olan ve söylediği replikle özdeşleşen Saadettin Teksoy, yıllar sonra ortaya çıktı. Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Saadettin Teksoy, değişimi ile dikkat çekti.

Ekleme: 1.01.2023 - 11:26 Güncelleme: 1.01.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Saadettin Teksoy televizyonda uzun yıllar sonra ilk kez televizyonda yer aldı. Söylediği, "Ben Sadettin Teksoy" repliği ve parmak hareketi ile hafızalara kazınan Saadettin Teksoy, Güldür Güldür Show programına konuk oldu. Sarı ceketini de giyen Saadettin Teksoy, Güldür Güldür Show sahnesinde de "Ben Saadettin Teksoy" repliğini söyledi.

Saadettin Teksoy Güldür Güldür Sahnesi'nde!

Artık 70 yaşında olan Saadettin Teksoy, imajındaki değişimi ile gündem oldu.

Usta televizyoncu son olarak Netflix Türkiye'nin Stranger Things 2 için hazırladığı tanıtımda yer almıştı.

İşte Saadettin Teksoy'un şimdiki hali!

Saadettin Teksoy yıllar sonra ortaya çıktı!
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