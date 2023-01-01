İhanet iddialarına cevap verdiler

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılıkları sonrası pek çok iddia ortaya atılmıştı. Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu Hafsanur Sancaktutan ile aldattığı öne sürülmüştü. Yine iddialardan birine göre ise Yazıcıoğlu, Saraçoğlu'nu Mert Ramazan Demir'den kıskanmaya başlamıştı. Tüm bu haberler sonrası Hafsanur Sancaktutan ile Afra Saraçoğlu'ndan açıklama geldi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu tam 4 yıldır devam eden ve evlilik ile sonuçlanması beklenen ilişkilerine son vermişlerdi. Bu ayrılığın ardından çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlardan ilki; Mert Yazıcıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'nu Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'den kıskandığı yönündeydi. Bir diğeri ise; Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu, Darmaduman dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan ile aldattığı yönündeydi.



Olayda adı geçen isimlerden Saraçoğlu ile Sancaktutan, haklarında çıkan iddialar ile ilgili açıklamada bulundular.



AFRA SARAÇOĞLU'NDAN MERT RAMAZAN DEMİR'İ AKLAYAN HAMLE



Hakkında Mert Ramazan Demir yüzünden sevgilisinden ayrıldığı yönünde haberler çıkan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılığı doğrularken ayrılığın üçüncü kişiler ile alakası olmadığını söyledi:



"Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz."



HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN MERT YAZICIOĞLU AÇIKLAMASI



Hafsanur Sancaktutan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum."