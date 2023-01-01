Bestemsu Özdemir'e yeni yıl gecesinde evlilik teklifi!

Bestemsu Özdemir ile sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan mutlu bir haber geldi. Çift için daha önce evlilik iddiaları gündeme gelmişti. Bestemsu Özdemir muradına erdi. Serkan Mehmet Durdu'dan sevgilisine evlilik teklifi geldi.

Bestemsu Özdemir sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile mutlu giden bir ilişkiye sahipti. Sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini daha önce de dile getiren Bestemsu Özdemir, sonunda muradına kavuştu.



BESTEMSU ÖZDEMİR'E YENİ YIL GECESİNDE EVLİLİK TEKLİFİ



Bestemsu Özdemir'e sevgilisi yeni yıl akşamında evlilik teklifinde bulundu. Serkan Mehmet Durdu, sevgilisinin önünde diz çöktü ve evlilik teklifinde bulundu.



Özdemir tektaş yüzüğünü taktığı o anları, "Evet' dedim" notuyla yayınladı.



O SES TÜRKİYE'DE YARIŞTI



Öte yandan Bestemsu Özdemir dün akşam da O Ses Türkiye özel bölümünde sahne aldı.





