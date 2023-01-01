Ailesi ile yılbaşı paylaşımı yaptı

2'nci oğluna hamile olan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile yeni yıl pozu verdi. Bu anlarda uyukladığı görülen Karan dikkat çekti.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çift, 2017 yılında doludizgin aşklarını taçlandırarak "Evet" dedi.Hayranlık uyandıran ilişkileri doludizgin yaşamaya devam eden ünlü çift, Karan'ın ardından ikinci oğullarını kucaklamak için gün sayıyor.Özçivit ailesi, ikinci evlatlarına ise "Kerem" ismini vermeyi düşünüyor.Özçivit ailesinden yılbaşı pozuGüzelliği ve oyunculuğu ile konuşulan Fahriye Evcen, aktif kullandığı sosyal medya hesabına bir yeni paylaşım daha ekledi.Evcen, ailesi ile yeni yıl fotoğrafı paylaştı. Minik Karan'ın uyuyarak katıldığı fotoğraf karesi beğeni yağmuruna tutuldu.İşte o anlar...