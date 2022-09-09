. Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı!

2002 yılında ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile evliliğini noktalayan Tuğba Altıntop, yaşadığı korkunç olayla gündeme geldi. Şile'de bir köpeğin saldırısına uğrayan manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı.Alınan bilgiye göre, Altıntop, arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Hastaneye götürülen Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı.Tuğba Altıntop, sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten arkadaşları ve yakınlarının mesajlarını paylaşarak kendilerine teşekkür etti.Altıntop'un arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken... Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun' dedi.