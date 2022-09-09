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Tekrardan ekranlara dönüyor!

Uzun yıllar boyunca Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan ve Haluk karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tamer Karadağlı, ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Ünlü oyuncu, "Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım" dedi.

Ekleme: 9.09.2022 - 08:46 Güncelleme: 9.09.2022 - 08:48 / Editör: Ozge Selin
Pınar Altuğ ile başrollerini paylaştı farklı kanallarda yayın hayatına devam eden Çocuklar Duymasın dizisi ile beğeni toplayan Tamer Karadağlı, "Taş fırın" Haluk olarak hayranlarının gönlünde yer edindi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Keyifli halleri ile dikkat çeken Karadağlı, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan ünlü oyuncu, yeni proje müjdesini verdi.

TAMER KARADAĞLI EKRANLARA DÖNÜYOR

'İkinin Biri' oyunu için yeni sezon görüşmelerinin devam ettiğini belirten Karadağlı, yeni dizi müjdesi verdi. Yeni sezonda sert bir polisiye diziyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan oyuncu, "Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım" dedi.

Tekrardan ekranlara dönüyor!
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