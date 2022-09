Murat Boz: Hasan Can Kaya'nın hastasıyım!

Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de görüntülenen ve ayaküstü gazetecilerle konuşarak gelecek projelerinden bahseden Boz, önceki gün komedyen Hasan Can Kaya'nın programına konuk oldu. Çekim sonrası gazetecilerle konuşan ünlü isim, Kaya'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Komedyen ise, Boz ile çok eğlendiklerini belirtti.

Son olarak 'O Ses Türkiye' programında izleyici karşısına çıkan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Murat Boz, geçtiğimiz ay Çeşme'de objektiflere takılmıştı. 10 gündür tatil yapan Boz, basın mensuplarıyla konuşarak; “Benim ritüelim bu. Her sene Çeşme'ye geliyorum mutlaka. Yakalıyorsunuz, hiç affetmiyorsunuz. Tatil vesilesiyle arkadaşlarımı da görmüş oluyorum. Çeşme geçen seneye göre biraz daha durgun. Bir tek durgun olmayan Mustafa Aksakallı'nın mekanı, ama genelde bir durgunluk var. İnşallah seneye daha iyi olur” demişti.





'İYİ PARTNER OLACAĞIMIZA İNANIYORUM'



Burcu Özberk ile başrolü paylaştıkları yeni filmi hakkında konuşan yakışıklı popçu, “Sektöre yeni giriş yapacak olan bir dijital platformun ilk işi olacak bu film. Senaryosu çok güzel, okurken çok keyif aldım ve güldüm. Çekilince de güzel olacağını düşünüyorum. Burcu ile iyi partner olacağımıza inanıyorum' diye konuşmuştu.



'AVRUPA TURNEMİZ OLACAK'



Çok yoğun bir konser temposundan çıktığını ve mola vermek için Çeşme'ye geldiğini belirten Boz, “Ağustos itibariyle konserlerimiz başlayacak. Pandemide baya ara vermiştik, yeniden sahnelere dönüp hareketlenmek bizi biraz zorladı tabii ama sonrasında alıştık. Yeni filmimizin provaları da başlayacak; hem konserler, hem de film bizi yoracak. Kışa doğru da Avrupa turnemiz olacak. Oyunculuğu seviyorum, kendimi iyi hissediyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Kamera önünde olmak güzel bir his. Yeter ki senaryosu beni heyecanlandırsın” açıklamasını yapmıştı.



'HASAN CAN'I ÇOK SEVİYORUM'



Tüm bunların ardından Murat Boz, ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' adlı programına konuk oldu. Daha önce birkaç kez programa gelmeye niyetlendiğini ama zamanı uymadığı için ancak şimdi katılabildiğini söyleyen Boz, Kaya ile 4 saatlik keyifli bir çekim gerçekleştirdi.



Basın mensuplarıyla konuşan şarkıcı, 'Hasan Can'ı zaten çok seviyorum, hastasıyım. İnsan olarak bayılıyorum, onunla programında birlikte olmak benim için büyük keyifti gerçekten' açıklamasını yaptı ve ekledi:





'Hasan Can'la sohbet bitsin istemiyorsun, bıraksan sabaha kadar o sohbet devam etsin duygusu var. Çekimde Hasan Can çok insaflıydı bugün. Bence ben arkadaş kontenjanından faydalanmış olabilirim.'



'YANAĞIMDA ŞİŞ İLE GELDİM'



Kaya ise, bir diş operasyonundan sonra katıldığı programla ilgili; 'Murat zaten yeterince benden yakışıklı olduğu yetmiyormuş gibi, ben bir de yanağımda şiş ile geldim buraya. Ama çok güldük, çok eğlendik' ifadelerini kullandı.