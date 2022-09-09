Manga'ya Kenan Doğulu sürprizi!

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk konserini veren maNga, iki saat boyunca sahnede kaldı. Ünlü müzik grubu, sevilen parçalarını konser alanını dolduran binlerce kişiyle birlikte söyledi.

Harbiye Açıkhava konserinde maNga hayranları büyük bir sürprizle karşılaştı. 2014 yılında grubun Kenan Doğulu ile düet parçası 'Bize Müsaade Ettim' şarkısına sıra geldiğinde, Doğulu sahneye giriş yaptı.



Ünlü sanatçının dillerden dillere dolanan 'Tutamıyorum Zamanı' parçasıyla da keyifli bir atmosfer altında eşsiz bir düete imza atan maNga, müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.



