Emre Altuğ'un eski hali şaşırttı!

Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, takipçilerini tam 35 yıl öncesine götürdü. Gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan ve "Çok mu değişmişim?" sorusunu yönelten Altuğ'un gönderisi büyük ilgi gördü.

Emre Altuğ, yaklaşık 550 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından lise yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı. Altuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



"YAŞ 17"



52 yaşındaki şarkıcı, Instagram gönderisine, "Yaş 17 tbt'si. Bir de bu şarkım geldi aklıma, ne sevmiştim yaptığımda, onun da bir 18 senesi var herhalde; Ayrılık Majör. Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor?" notunu düştü.



