. Cem Yılmaz gizemli arkadaşıyla görüntülendi
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Cem Yılmaz gizemli arkadaşıyla görüntülendi

Dijital platformda yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisinin ardından sosyal medyada paylaşılan İskoç eteği giydiği fotoğraflarıyla da çok konuşulan usta komedyen Cem Yılmaz, önceki gece Arnavutköy'de yanında bir kadın arkadaşı ile objektiflere yansıdı. Birlikte Cem Yılmaz'ın aracından inen ikili, hızlı adımlarla mekana giriş yaptı.

Ekleme: 9.09.2022 - 09:12 Güncelleme: 9.09.2022 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
2012 yılında evlendiği Ahu Yağtu'dan 2013'te boşanan Cem Yılmaz, sinema filmleri, oyunculuğu ve stand up performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan 49 yaşındaki komedyen, aşkı kendisinden 22 yaş küçük Rüya Demirbulut'ta bulmuştu.


'OLMADI!'

Etiler'de birlikte görüntülenen çift hakkında kısa süre sonra ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Cem Yılmaz ise geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklamıştı. Usta komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna, 'Olmadı' şeklinde yaptığı hareketle karşılık vermesi dikkat çekmişti.


'ALIŞTIK ARTIK'

Dijital platformda yayınlanmaya başlayan dizisi 'Eşan Kuneri' hakkında bazı eleştirilere maruz kalan Cem Yılmaz, bu konuyla ilgili soru üzerine, 'Alıştık artık. Ne kadar üstüne düşsek de eleştirilecek bir şey bulunuyor. Ne diyebilirim ki!' açıklamasını yapmıştı.

CEM İSKOÇ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta Uraz Kaygılaroğlu ve yakın arkadaşları ile tatile çıktı. Yılmaz, İskoçya'nın doğal ve tarihi yerlerini gezen ekip, ülkenin milli giysisi olan kilt giymeyi de ihmal etmedi. Geziyi kilt ile gerçekleştiren Cem Yılmaz, bu anı fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü komedyenin paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü

Etekle poz veren Yılmaz'ın fotoğrafı beğeni ve yorum ve yorum yağmuruna tutuldu. Nilperi Şahinkaya bu pozu; 'İskoçya'nın koçları' notuyla paylaştı.

'EFİL EFİL GEÇTİ'

Yılmaz, önceki gün Melike Şahin konseri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İskoçya'da yaptıkları gezi hakkında soru gelince araya giren Kaygılaroğlu, “Efil efil geçti” dedi. İskoçya'nın geleneksel kıyafeti olan kilt eteği giymeleri çok konuşulan Yılmaz “Öyle mi? Ben daha yeni geldim, farkında değilim. Bakacağım, araştıracağım” şeklinde konuştu.

HIZLI ADIMLARLA MEKANA GİRİŞ YAPTI

Cem Yılmaz, son olarak yanında bir kadın arkadaşı ile Arnavutköy'de bulunan Kavanoz adlı mekana girerken görüntülendi. Birlikte Cem Yılmaz'ın aracından inen ikili, hızlı adımlar ile mekana giriş yaptı. Muhabirlerin 'Cem Bey yeni sevgiliniz mi?' sorusuna yanıt vermeyen komedyen, 'İyi akşamlar' diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Cem Yılmaz gizemli arkadaşıyla görüntülendi
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