. Yer altından gelen sesler panik yarattı! Bölge halkı tedirgin: AFAD inceleme başlattı
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Yer altından gelen sesler panik yarattı! Bölge halkı tedirgin: AFAD inceleme başlattı

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine AFAD bölgede inceleme başlattı. Geceleri yer altından çıkan sesler nedeniyle uyuyamadığı için nöbet tuttuğunu söyleyen köy sakinlerinden Sabri Yıldırım, tedirgin olduklarını belirterek, "72 yaşındayım böyle korkunç ses görmedim" dedi.

Yer altından gelen sesler panik yarattı! Bölge halkı tedirgin: AFAD inceleme başlattı
Ekleme: 8.09.2022 - 10:18 Güncelleme: 8.09.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun başkanlığında, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından jeofizik yüksek mühendisi Kudret Tekin, jeoloji yüksek mühendisleri Turgay Kuru ve Aytaç Apak ile AFAD İl Müdürlüğüne bağlı jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde incelemede bulunarak ivme ölçer sistemiyle çalışma başlattı.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI

Köyün farklı noktalarında inceleme yapan ve köy muhtarı Necmettin Baykara'dan bilgi alan ekipler, köyde meydana gelebilecek depremin yanı sıra doğal ve yapay sarsıntıların anında AFAD'a bildirilmesi için ivme ölçer sistemi kurdu.

Bölgedeki sarsıntılar ihtimaline karşı kurulan sistem sayesinde 24 saat takip edileceği belirtildi.

24 SAAT TAKİP EDİLECEK

Köyün farklı noktalarında 48 kanallı sismik cihazla ölçü alan ekipler, yer altının 100 metre derinliğine kadar zemin profilini tespit edecek.

İvme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.

Yer altından gelen sesler panik yarattı! Bölge halkı tedirgin: AFAD inceleme başlattı
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