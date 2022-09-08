. Ünlü çiftten flaş açıklama. Boşandılar!

1993 yılında katıldığı güzellik yarışmasında dördüncü seçilen, 'Deli Yürek', 'Koçum Benim', 'Avrupa Avrupa', 'Evli ve Öfkeli' ve 'Doğduğun Ev Kaderindir' gibi dizilerde rol alan Ebru Cündübeyoğlu ile 2003 yılında dünyaevine girdiği radyo programcısı Güçlü Mete, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.

Televizyon programlarında sunuculuk yaparak genç yaşta geniş kitlelerce tanınan, 1997 yılında 'Gülüm' ile dizi oyunculuğuna başlayan, 1999'da tiyatroya adım atan, şimdilerde 'Senden Daha Güzel' adlı yapımda 'Pervin' karakaterine hayat veren Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete cephesinden kötü haber geldi.19 yıldır evliliklerini kameralardan uzakta yaşayan çift, dün Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Güçlü Mete ve Ebru Cündübeyoğlu'nun, 2005 yılında dünyaya gelen Duru adında bir kızları var.'CANIMDAN DA ÖTE HER ŞEYİM'Güçlü Mete, ayrılığın ardından kızı Duru Mete'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı: Canım kızım benim, canımdan da öte her şeyim, iyi ki doğdun. Meleğim, gururum, seni çok ama çok seviyorum. Yaşınla küçüğüm, aklınla dostum, iyi ki varsın.