. Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü!
  • USD: 18,21 - 18,25
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü!

Konser vereceği sahnenin çöktüğü haberini yolda alan Megastar Tarkan'dan ilk paylaşım: Elimizden ne gelirse yapacağız

Ekleme: 8.09.2022 - 08:50 Güncelleme: 8.09.2022 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan platform büyük bir gürültüyle çöktü. Kazayı yolda öğrenen yıldız şarkıcı 'Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız' dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan platform büyük bir gürültüyle çöktü. Megastar konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

1 KİŞİ YARALANDI
İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde 9 Eylül tarihinde Cumhuriyet Meydanında sahne alacak olan ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan dev platform dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

'HERKESE GEÇMİŞ OLSUN'
Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı Tarkan, ' İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız' ifadelerine yer verdi.
Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü!
Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü!
Yavaş'tan adaylığının üstünü çizen Kılıçdaroğlu'na karşı hamle: Kendi konuşması bitince yayını kestirdi
Şahan Gökbakar'dan 6'lı masaya: Masa değil ganyan
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi
CHP'deki 'TOSUNCUK' vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor
Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...
CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek anlattı! 'HDP'ye fırsat verelim itmeyelim'
Balkan turunda üçüncü durak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'a gitti...
ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump'ın adayı kazandı!
Sıla Şentürk'ü öldüren cani cinayet işlediğini kabul etti! 'Beni başkası ile aldattığını söyledi'
ABD teröristleri beslemeye devam ediyor... Türkiye sınırına yakın bölgede skandal eğitim!
Bakan Nebati Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü!
'HDP'ye bakanlık verilebilir' kavgası sürüyor! Özgür Özel de dahil oldu...
DSÖ'den rahatlatan Kovid-19 ve maymun çiçeği açıklaması! Vakalarda düşüş var...
İYİ Partili Özışık'tan CHP'li Tekin'in 'HDP' sözlerine sert tepki! Görevinden istifa etti
Avrupa enerji krizine çözüm arıyor! AB Katar'da...
CHP'li Barış Yarkadaş'ın ihale iddiası için suç duyurusunda bulunuldu!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına tepki! 'Tümüyle reddediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belgrad Kulesi’ne ziyaret...
İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Asgari ücret zammında üç formül! 7 bin 500 lira olacağı tahmin ediliyor...
ÖSYM'den son dakika: Ek yerleştirmeler başladı

ÖSYM'den son dakika: Ek yerleştirmeler başladı

Kara kış kapıda! Tasarruf kararı alan AB ülkelerine İtalya ve Yunanistan da eklendi: Daha kısa süre duş alın

Kara kış kapıda! Tasarruf kararı alan AB ülkelerine İtalya ve Yunanistan da eklendi: Daha kısa süre duş alın

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?

Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'