Pınar Deniz - Kaan Yıldırım aşkı belgelendi!

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım hakkındaki aşk dedikoduları doğrulandı. Çift, Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele geldi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkından ilk fotoğraflar geldi. Oyuncu çift, Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserinde görüntülendi.



İkili, basın mensuplarına el ele poz vererek aşklarını ilan etti. Heyecanlı oldukları görülen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"KEYFİMİZ ÇOK YERİNDE"



Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kaan Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, "Her şey güzel gidiyor." dedi.



Hande Erçel'den yaz başında ayrılan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in bir süredir birlikte olduğu söyleniyordu. İkili, iddialar karşısında suskun kalmıştı.



Pınar Deniz, geçtiğimiz şubat ayında 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanıştığı meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırmıştı.



"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"



Pınar Deniz, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." demişti.

