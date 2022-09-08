. Merve Boluğur'dan açıklama! Nişanlısı neye uğradığını şaşırdı
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Beyaz Gazete
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Merve Boluğur'dan açıklama! Nişanlısı neye uğradığını şaşırdı

Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra tuhaf davranışlar sergileyen Merve Boluğur son açıklamasıyla gündem oldu. Müzisyen sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi alan Merve Boluğur, TikTok'ta açtığı yayında, "Bekaret kemeri asacağım" deyince nişanlısının morali bozulduğu görüldü.

Ekleme: 8.09.2022 - 09:45 Güncelleme: 8.09.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine giren ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur aşkı DJ Mert Aydın'da buldu. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Boluğur nişanlısı ise TikTok'ta canlı yayın açtı.

'BEKARET KEMERİ ASACAĞIM'

TikTok fenomeni ile canlı yayında sohbet eden Boluğur, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Evleneceği için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu yayının ortalarına doğru büyük gaf yaptı. Fenomenin 'Evlendiğinde kırmızı kurdele takacak mısın?' sorusuna Boluğur 'Bekaret kemeri asacağım' cevabını verdi.

BİR SÜRE KONUŞAMADILAR
Ünlü oyuncunun tuhaf cevabından sonra nişanlısı Mert Aydın sessizliğe büründü. Aldığı cevapla neye uğradığını şaşıran fenomen de bir süre konuşamadı. Bu anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.


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