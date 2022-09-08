Mehmet Dinçerler ile Hadise krizi! açıklama geldi

Aşk yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra evlilik kararı alan ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı eşi Mehmet Dinçerlerin ilişkilerinde kriz olduğu ve boşanacakları iddiası magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. Hadise ile Mehmet Dinçerler çıkan haberler karşısında sessiz kaldı. Ünlü şarkıcıya yakın bir kaynak ikili hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklama yapan kaynak iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen muhteşem bir törenle dünyaevine girdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen düğüne Hadise ile Mehmet Dinçerler'in yakın arkadaşları ile aile üyeleri katılmıştı.



HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER BOŞANIYOR MU?



Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise'nin konserde Küçük Bir Yol şarkısını söylediği anlarda ağlaması ve Dinçerler'in yüzük takmaması iddiaları güçlendirdi.



'HER ŞEY YOLUNDA'



Çıkan haberlerin ardından Hadise'ye yakın bir kaynak açıklamada bulundu. Kaynak, 'Her şey yolunda' diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti.





