. İzmir Kordon'da Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü!
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İzmir Kordon'da Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü!

Alsancak’ta Kordon boyuna Tarkan konseri için kurulan dev sahnede çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve yardım ekibi gönderildi.

Ekleme: 8.09.2022 - 00:07 Güncelleme: 8.09.2022 - 00:08 / Editör: Ozge Selin
İzmir’in kurtuluşun 100. yılı kutlamaları nedeniyle hazırlanan Tarkan konseri öncesi korkutan bir olay yaşandı.

Alsancak’ta Kordon boyuna kurulan dev sahnede çökme meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis ve yardım ekibi gönderildi.

Sahnenin altında kalan işçiler ve yurttaşlar olduğu iddia edilirken bu iddialar henüz doğrulanmış değil.
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