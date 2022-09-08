. Ege'den şoke eden açıklama!

1987 yılında başladığı müzik kariyerinde 'Yaz Aşkım', 'Delice Bir Sevda', 'Hurma Gözlüm' ve 'Sevildiğini Bil Yeter' gibi hafızalarda yer eden parçalara imza atan Ege, Bodrum'da sahne aldı. Yaklaşık iki saat boyunca müzik ziyafeti sunup, hayranlarını bir an olsun yerlerine oturtmayan ünlü şarkıcı, konserinde başından geçen komik anılarını da anlattı.

90'lar müziğinin sevilen isimlerinden Ege, önceki akşam Bodrum Türkbükü'nde bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, “Yıllardır Bodrum'a gelmiyordum. Bu yaz Bodrum'da sahne almaya başladım ve Bodrum'da bu kadar çok sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize çok teşekkür ederim” diyerek kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.'BUGÜN BİZİM MİSAFİRİMİZSİN'Konsere gelmeden önce yolda polis çevirmesine rastladığını belirten 53 yaşındaki sanatçı, başından geçen komik anılarını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.Memur arkadaşlarımız ehliyet ruhsat istedi. Beni görünce 'Haluk abi hoş geldin. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz?' dedi. Geçtiğimiz günde bir restoranda yemek yerken hesap istedim. 'Bugün bizim misafirimizsin Yaşar Bey' dediler. Bizim 90'lar böyleydi şimdiki gibi Instagram'a sürekli fotoğraflar atamıyorduk.CEM YILMAZ İLE ASKERLİK HATIRASIEge, geçtiğimiz günlerde 50 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 21 yıl önce çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan poza, 'Cem Yılmaz ile askerlik hatırası. Kazak babamındı' notunu düşmüştü.49 yaşındaki usta komedyen, vatani görevini 2001 yılında Ankara Mamak'ta Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 18 ay yapmıştı.'ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR'Ege, Nisan 2021'de mesanesindeki kitle için ameliyat masasına yatmıştı. Hastane odasından bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, 'Erken teşhis hayat kurtarırmış. geçti gitti. Gelecek güzel günler bekliyor' mesajını yazmıştı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ege, 'Bir doktor arkadaşıma genel kontrole gittim. Mesanemde tesadüfen bir kitleye rastlandı. Hemen ameliyata alındım ve kitle büyümeden temizlendi. Çok iyiyim' demişti.