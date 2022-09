. Boğaç Aksoy kanseri yendi

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz mayıs ayından beri lenfoma ile mücadele ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında bilgi veren Aksoy, müjdeli haberi duyurdu.''DOKTORUMDAN 'TERTEMİZ, İYİLEŞTİN' KELİMELERİNİ DUYDUM''Kemoterapinin ardından kök hücre tedavisi gören 33 yaşındaki oyuncu, kanseri yendiğini açıkladı. Aksoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Sevgili dostlarım bugün hayatımın en heyecanlı, en anlamlı günüydü sanırım. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sonunda uzun zamandır beklediğim 'Tertemiz, iyileştin' kelimelerini doktorumdan duydum. Kontrollerim ara ara devam edecek ama ilaç günlerim sona erdi. Bana bunca zaman destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hastalık bana çok şey öğretti,çok şey kazandırdı; insan da kaybettirdi ama çok dost kazandırdı. Bu benim için yeniden doğuş hikayesiydi... Allah bu mücadeleyi veren herkese ve ailesine güç, kuvvet, sabır ve şifa versin. İyi ki varsınız. Geri geliyorum!Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda tedavide son aşamaya geçildiğini duyurmuştu. Oyuncu, "Son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım; 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol kat ettik. Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese..." demişti.Daha önce de takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.Hastalığını öğrendikten sonra hiç ümitsizliğe kapılmadığını söyleyen Aksoy, "Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum." diye konuşmuştu.Boğaç Aksoy verdiği bir röportajda kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatmıştı:Best Model Of Turkey yarışmasında Berk Atan birinci olmuştu, ben üçüncü olmuştum. Benim babam da eskiden modeldi. Belki de ondan etkilendim. 19 yaşındayken futbol oynuyordum. Sonra modelliği bir deneyeyim dedim ve Best Model’a girdim. Ama asıl amacım oyunculuktu. Best Model’dan sonra iki sene tiyatro eğitimi aldım. Bir ara Çin maceram oldu, bir süreliğine oraya gittim. Şansım yaver gitti, üç reklam filminde oynadım orada. Markaların reklam yüzü oldum.