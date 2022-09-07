. Mehmet Dinçerler alyansını çıkardı
  • USD: 18,21 - 18,25
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmet Dinçerler alyansını çıkardı

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile büyük bir aşk yaşıyordu. İkili sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İlişkilerini evlilikle taçlandıran çifte nazar değdi. Geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Ekleme: 7.09.2022 - 09:27 Güncelleme: 7.09.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

Hadise yüzüğü çıkardı
Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı. Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.

Mehmet Dinçerler alyansını çıkardı

Mehmet de çıkardı
Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere takıldı. Taze evlilerin bu tavırları, bir kez daha ikili arasındaki krizi doğrular gibiydi. Açılışa Hadise'nin katılmaması da dikkat çekti.

Mehmet Dinçerler alyansını çıkardı

İYİ Parti ile HDP aynı masada: Durmuş Yılmaz'ın Erol Katırcıoğlu'nu alkışladığı görüntüler ortaya çıktı
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek yasak: 'Aday olma' çağrısı yapan Mersin il delegesi disipline sevk edildi
Başkan Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
The Economist yayınladı: Avrupa'da sağlık hizmetlerinde yolsuzluk giderek artıyor
İYİ Parti'de 'HDP'ye bakanlık' istifası
Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında! İşte gündemdeki konular...
Yenikapı'daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
AK Parti seçim için yol haritasını hazırladı
Putin'den Türkiye'ye övgü dolu sözler!
ByLock kurucusu David Keynes davasında karar
DEAŞ’a nokta operasyon! Sözde yargı, istihbarat, eğitim, sosyal medya sorumluları yakalandı
Atina terör batağında: Beslediği terör bumerang olup Yunanistan'ı vurdu
CHP'li tosuncuk şoke etti! Mağdurlar 1 milyar TL'nin peşinde
CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi 6’lı masayı karıştırdı: Ortaklık gizli kavga açık
Fransa, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek açıklaması yaptı
MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı
Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor
Domates ihracı için izin şartı getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

İnstagram'a tarihi ceza!

İnstagram'a tarihi ceza!

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'