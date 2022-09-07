. İlk kez el ele görüntülendiler!

Hürriyet'te yer alan habere göre; “Yargı” dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Pınar Deniz ile bir süredir beraber olduğu bilinen Kaan Yıldırım el ele görüntülendi.Harbiye Açıkkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserini izlemeye gelen çift, aşklarını ilan etti. İkili basın mensuplarına el ele poz verdi. Hande Erçel'den yaz başında ayrılan Kaan Yıldırım ile güzel oyuncunun bir süredir birlikte olduğu söyleniyordu.