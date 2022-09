Hazal Subaşı anlattı...

TRT 1'de ikinci sezonuyla ekranlara gelen, Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı ‘Kasaba Doktoru’ dizisinin güzel oyuncusu Hazal Subaşı, Retouch Mag Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. "Aşk hayatında nerede yer alıyor ve neyi ifade ediyor?" sorusunu yanıtlayan Subaşı, karakteri hakkında da dikkat çeken bilgiler verdi.

Hazal Subaşı, 'Leyla' karakterine hayat verdiği ‘Kasaba Doktoru’ için, "Başlamadan 2-3 ay önce duyduğum ve okuduğum bir projeydi. Uyarlamasını hemen oturup bitirdim ve çok keyif aldım gerçekten. Doktorluk mesleği üzerine düşünecek olmak, çok zor bir meslekle ilgili hiç bilmediğim detayları öğrenecek olmak çok heyecan verdi. Genel hikayesinde tüm ilişki ağlarında gördüğüm naiflik ve hikayenin her duyguyu ayrıntılı bir şekilde işliyor olması çok güzeldi" dedi.



"EMPATİ YAPMASI ÇOK GÜÇ"



Dizide genç ve başarılı bir doktoru canlandıran 27 yaşındaki güzel, "Doktor olmak nasıl bir his?" sorusuna şu cevabı verdi:



Empati yapması çok güç aslında. Doktorluk çok ciddi bir meslek. Ölüme karşı koymaya çalışmak, bir insanı iyileştirmeye çalışmak çok fazla sorumluluk isteyen durumlar. Bunun yanında kendine güvenmek, işini tam olarak bildiğine ve o an yapabileceklerine yani kendine inanmak, cesaretli olmak çok önemliymiş.



"GEÇMİŞİ TAKILI KALAN BİRİ DEĞİLİM"



Kendini "Rahat, eğlenceli ve çalışkan. Genelde de bu üçünü çok duyuyorum etrafımdan" sözleriyle tanımlayan ünlü oyuncu, 'Leyla' ile arasındaki farklar sorulduğunda, “Ben Leyla kadar geçmişe takılı kalan biri değilim diyebilirim. Kötü anıları, yaşanan travmaları daha kolay yok sayıp, düşünmeden yoluma devam edebilirim çoğu zaman. Bazen hırçınlığım da tutar, o açıdan biraz benziyoruz gibi” şeklinde konuştu.



"TÜYLERİ ÇOK SEVERİM"



Hazal Subaşı, "Zifiri karanlıktan tedirgin oluyorum. Tam olarak karanlık korkusu değil, bir daha göremeyecek olma korkusu aslında. Tüyleri çok severim. Şans getirdiğine inanıyorum. Yolda çok dikkatimi çeken bir tüy olursa alırım. Bir fırsat, bir mutluluk getireceğine inanırım" açıklamasını yaptı.



"AŞK İLİŞKİNİN BAŞLARINDA HAYATIMDA BÜYÜK YER KAPLIYOR"



"Karşı cinste seni en çok ne etkiler?" sorusunu "Benimle ve başkalarıyla kurduğu iletişim, düşünceli olması, pozitif olması ve kendine güvenmesi etkiler" şeklinde cevaplayan Subaşı, aşkla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:



İlişkinin başlarında hayatımda büyük bir yer kaplıyor aslında. Sonrasında yavaş yavaş rayına oturtabiliyorum her şeyi ve dengeyi buluyorum.



"KISA SÜRE SONRA BAŞAK RUTİN BULURUM"



Öte yandan güzel oyuncu, "İş dışında tüm hayatımı çok plansız ve anlık yaşıyorum. Bir rutinim oluşursa da genelde kısa süre sonra başka bir rutin bulurum kendime" dedi.