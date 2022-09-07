. Gupse Özay doğumu bekliyor

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç ve biricik eşi Gupse Özay, kızlarını kucaklarına alacakları günü bekliyor."Ablacılık"8.5 aylık hamile olan Gupse Özay, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Köpeğiyle poz veren Özay kareye; "Ablacılık" notunu düştü.Paylaşıma çok sayıda ünlü isim yorum yaparken bebeğin isminin ne olacağı merak konusu oldu.