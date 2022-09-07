Bengü'den aşk pozu...

Dört yıl önce iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü, geçtiğimiz yıl kasım ayında oğlu Selim'i kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşamıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 43 yaşındaki şarkıcı, son olarak eşiyle çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Birkaç aydır 'Tatlı' adlı yeni şarkısıyla gündemden düşmeyen Bengü, geçtiğimiz haftalarda kızı Zeynep ve oğlu Selim ile birlikte İzmir'e gitmişti. Çocuklarıyla deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü şarkıcı, bu anları takipçileriyle de paylaşmıştı. Bengü, minik oğluyla sarıldıkları kareye; "Çok aşığız" notunu düştü. Kızı Zeynep'in kardeşine sarıldığı anları da yayınlayan ünlü isim, paylaşımını mavi kalp ve nazar boncuğu emojisi koymuştu.



"ÇOCUKLARIMIN ANNESİYİM"



Zaman zaman sosyal medya üzerinden aile pozlarını yayınlayan ünlü isimden yeni paylaşım gelmişti. Oğlu Selim yeni doğduğunda çekilen bu fotoğrafını yayınlayan 43 yaşındaki şarkıcı, gönderisine "Kimsin?' diye sorun bana, 'Çocuklarımın annesiyim' derim" notunu düşmüştü.



Bengü'nün kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına; Merve Özbey, Safiye Soyman, Burcu Kara, Zeynep Beşerler ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimler yorum yapmıştı.



SELİMOĞLU İLE POZ VERDİ



Şimdilerde yazın son günlerinin tadını çıkaran Bengü, son olarak eşiyle çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Ünlü isim, çocuklarının babası Selim Selimoğlu ile pozuna "Yaza geri dönüş" notunu düştü. Paylaşımına nazar boncuğu eklemeyi ihmal etmeyen Bengü'nün paylaşımı bir hayli ilgi gördü.



EŞİYLE NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATTI



Öte yandan ünlü isim, birkaç ay önce Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olmuştu. Eşiyle nasıl tanıştıklarını anlatan Bengü, daha önce "Eşim Selim'e DM'den yürüdüm' sözlerinin şaka mahiyetinde olduğunu şu sözlerle aktarmıştı:



Biz Selim'le çok uzun yıllar önce aynı ortamda bir araya geldik ve biz bunu ikimiz de sonradan hatırladık. Selim daha önceden hatırladı. Ben bunun biraz kader olduğunu inanıyorum. Kenan'a vokal yaparken ben, Maçka'da bir mekanda sahneye çıkıyorduk. O da ortak arkadaşlarımızla gelmişti. Orda o saniyeyi yaşarsın ama öyle kalır ya. Öyle bir şeydi. Sonrasında da ortak arkadaşımız Eda, hatta nikah şahidimizdi. Eda'nın yanında görünce ilk Selim'i takip ettim. Ve hayatta yapmam böyle bir şey, ekibimde biliyor beni 'Bengü Hanım, Selim diye birini takip etmiş' diyecekler dedim ama takip ettim çünkü biliyorum bir şey var, tutamıyorum kendimi. Selim de sabah işe giderken görmüş ve hayran sayfası sanmış. Ben oradan bir cümlelere girip Selim'e "Kusura bakma seni takip ettim ama inşallah rahatsız olmadın. Eda'ya da söyledim sanki seni bir yerden tanıyorum' tarzı bir mesaj yazdım. O da 'Bu sohbeti mesaj yöntemiyle değil de telefonla görüşelim istersen' deyip bana telefon numarasını yazdı. Sonra ben on beş gün hiç mesaj atmadım, utandım çünkü. Sonra yeniden konuştuk.



"ÖYLE BAKAN ADAM BULMAK ZORLAŞMIŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM"



Ardından Gülşen Yüksel Salt'ın "Peki Bengü, Selim'de ilk bakışta seni ne çekti de tamam dedin?" sorusuna da yanıt veren ünlü isim, "Artık bence öyle bakan bir adam bulmak zorlaşmış gibi hissediyordum. O yüzden de hayatıma kimseyi almıyordum. Selim çok güzel bakıyor, oğlum da öyle bakıyor mesela" yanıtını vermişti.



"BANA BİR BABAM BİR DE SELİM ÖYLE SARILIR"



"Sonrasında benim doğum günüm için sözleştiğimizde merhabalaşırken koruyup kollayarak bir sarıldı bana. Ben 'tamam' dedim yani. Çünkü bana bir babam öyle sarılır bir de Selim" diyen Bengü, eşinin çok modern bir adam olduğunu ancak geleneklerine de çok bağlı ve olgun karakterde biri olduğunu ifade etmişti. Bengü ilişkilerinin birinci haftasında da Selim Selimoğlu'nun kendisine sarıldığında içinden onunla evleneceğini söylediğini de belirtmişti.