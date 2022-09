Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan yürek sızlatan 'evlilik yıl dönümü' mesajı: 'Deprem gibi yıkıp geçti, iç acıtan hatıraya dönüştü...'

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan yürek sızlatan 'evlilik yıl dönümü' mesajı! Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Evliliklerinin 17'nci yılını kutlayan Esra Kazancıbaşı, Instagram hesabından yayınladığı duygusal paylaşımla sevenlerini ağlattı. İşte "Sanki bir deprem yıkıp geçti, iç acıtan bir hatıraya dönüştü her şey" cümlesiyle yürek yakan Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan gelen satırlar...

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı yürek sızlatan satırlar yazdı. Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, Instagram hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile evliliklerinin 17'nci yılını kutladı.



"Her evlilik yıldönümüz yaklaştığında "Nerede kutlayalım?" diye planlar yapmak, bazen birbirimize sürprizler hazırlamak vardı... Sevgi dolu, içi gülen gözlerinde kaybolmak vardı... Her gece bana sarıldığında kollarında öylesine sımsıcak, huzurlu uyumak vardı." "Kışları yaz tatili için heyecanla otel rezervasyonları yaptırmak, yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ege koylarına doğru uzun bir yolculuğa çıkmak vardı. Arabada klima üzerime çok geldiğinde üşümelerim, sıcaklığı arttırdığımda terlemelerim ve bir türlü ayarı tutturamadığımda "Hahhh işte piyanist şantör yine iş başında"diye takılmaların vardı. Her yemek ve kahvaltı sonrasında çay sohbetlerimiz vardı. Birlikte el ele yaşlanma hayallerimiz vardı."



"Şimdi hiçbiri kalmadı. Ben değil, bizken, seninleyken yaşadığım tüm güzellikleri sanki bir deprem yıkıp geçti. Fotoğraflarda iç acıtan bir hatıraya dönüştü herşey. Sadece büyük, çok büyük bir aşk ve çaresiz, boynu bükük bir özlem kaldı geriye."



"Bugün evlilik yıldönümümüz. Belki göz göze. el ele bir kutlama yapamayacağız ama ruhlar ve aşklar ölmediği için eminim ki ikimiz yine birbirimizi hissedeceğiz. Bugün yine sevgimi, aşkımı fısıldayacağım gökyüzüne, martılara, bulutlara. Seni çok seviyorum aşkım."



'HANİ 16'NCI YILIMIZI O ŞİRİN KOYDA KUTLAYACAKTIK?'

Rasim Öztekin ile nikah fotoğraflarını yayınlayan Kazancıbaşı, geçtiğimiz yıl da paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı. "Yarın evliliğimizin 16'ıncı yıldönümü. İlk kez bir evlilik yıl dönümüzde sensiz ve yalnızım. Hani, 16'ıncı yılımızı Ege'nin mavisi ile zeytin ağaçlarının buluştuğu o şirin koydaki otelde kutlayacaktık? Hani orta yaştan yaşlılığa doğru uzanan yolda dün olduğu gibi bugün de, yarın da "hastalıkta sağlıkta" diyerek birbirimizin ellerini hiç bırakmayacaktık? Hani birlikte yaşlanacaktık? Hani deniz kenarında bütün gün mayonla dolaşacağın ve minik bahçesini hortumla sulayabileceğin bir evimiz olacaktı?" "Şimdi ne sen varsın, ne hayallerimiz, ne de her evlilik yıl dönümüzde yolladığın kıpkırmızı veya pespembe güllerin. Bu evlilik yıldönümümüzde gözlerine değil, gökyüzüne bakarak sevgimi fısıldayacağım. İyi ki birbirimize

eş, yoldaş, sırdaş, dost, sevgili ve hayat arkadaşı olduk. Yaşamdaki onurlu, omurgalı duruşuna, dürüstlüğüne, hayata hep olumlu yönüyle bakışına, zekana, neşene, iyi ve tertemiz yüreğine hayran olduğum, Rasim'im, tontişim, "Seni Çok Seviyorum. O gün hastanede hastabakıcının teslim ettiği alyansın parmağımda, büyük sevdan ise kalbimde. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun, aşkım!"



