. Petek Dinçöz'den filtreli poz

2014 yılında nikah masasına oturduğu çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile sürpriz bir şekilde boşanan Petek Dinçöz, geçen ay gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirmişti.Sosyal medyada aktif olan ünlü şarkıcı, balayından fotoğraflar paylaştı. Dinçöz, son paylaşımlarıyla gündem oldu.Pek çok estetik operasyon geçiren ünlü isimler arasında yer alan Dinçöz'ün yayınladığı son fotoğraf ise dalga konusu oldu.Filtreyi abartan Petek Dinçöz'ü görenler yorum yağdırdı. Takipçileri, "Bu ne abartı", "Ağzın bir yanda yüzün bir yanda" yorumları yaptı.İşte Dinçöz'ün eleştirilen filtreli karesi: