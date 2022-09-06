. Merve Boluğur'dan ilginç açıklama

Merve Boluğur ve evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi DJ Mert Aydın'ın sosyal medya mesajları gündem oldu.

Oyunculuğu bırakıp şarkıcı olan Merve Boluğur, şu sıralar özel hayatıyla gündemden düşmüyor.Boluğur ve geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi aldığı sevgilisi DJ Mert Aydın’ın, sosyal medyadaki mesajları gündem oldu.Aydın, paylaşımının altına Kenan Doğulu’nun “Gelinim” şarkısının şu sözlerini yazdı: “Gel gelinim gönlüme gel senden başka yar sevemem.” Boluğur şöyle yanıt verdi: “Erkek gibi erkek kocam.”